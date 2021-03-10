Advertisements

الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، مشيدةً بصفة خاصة بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
 
وأعلن مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تثمن عالياً الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والهام، وأعرب عن أمله في أن يتم الآن الشروع في تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
 
وأكد المصدر على التزام الجامعة بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الأشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها من قبل مجلس النواب ووفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم.
 
ودعا المصدر إلى أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذي يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيداً عن كافة أشكال التدخلات الخارجية والتواجد العسكري الأجنبي على كامل أراضيها.

أخبار تهمك

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 23 ساعة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 19 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ ثلث ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

12:29 م

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين