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وزير الخارجية الروسي: ننسق مع السعودية جهود مكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:16 م
السعودية
السعودية
وكالات
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تنسق مع السعودية جهود مكافحة فيروس كورونا.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.

 

وقد ذكرت الصحة السعودية، أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355857 شخصا، بعد تسجيل 151 حالة شفاء جديدة.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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