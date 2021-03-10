كامل الوزير يستعرض خطة النقل لدعم السياحة: "قطارات جديدة وتجهيزات طرق"

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التطورات التي تشهدها جميع قطاعات النقل وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة، وذلك في الاجتماع الذي جمع بينه وبين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بحضور عدد من القيادات.



وشهد الاجتماع، نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات لتحقيق الإستفادة المثلي من المشروعات الجارية التي تقوم بها وزارة النقل لدفع الحركة السياحية.



وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه في مجال السكة الحديد جاري التعاقد على 200 عربة جديدة نوم مع الهيئة العربية للتصنيع، كما أنه سيصل خلال الاشهر القليلة القادمة أول قطار فاخر ضمن عدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها من أسبانيا، إضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة ضمن صفقة ال1300 عربة جديدة للركاب وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.



وأشار إلى مخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة التي ستدعم هذا المجال مثل منظومة القطار الكهربائي السريع والتي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر وتنمية الحركة السياحية على مستوى الجمهورية.



وكذا مشروعات مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الجارى تنفيذها والتى ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.



كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير التطور الهائل في مجال الطرق في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوجهين القبلي والبحري مما يساهم في تدعيم قطاع السياحة حيث يقوم بتيسير انتقال الأفواج السياحية على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية.



واستعرض ازدواج وتطوير عدد من الطرق منها التي تخدم هذا القطاع مثل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم وحيث يتم وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى منه في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم.



وأشر الوزير إلى أن التسهيلات والحوافز الكبيرة التى تمت فى الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في هذا المجال له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز.