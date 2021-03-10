"بدعة أم جائز شرعا".. الإفتاء تحسم الجدل حول صيام الإسراء والمعراج (فيديو)

تصدر صيام ليلة الاسراء والمعراج، تريند جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، وذلك بعدما ازداد البحث عليه من قبل المسلمين، وخاصةً بعدما سادت حالة من الجدل حول صيام ليلة الأسراء والمعراج فهل هو بدعة أم جائز شرعًا".





ومن جهتها، أجابت دار الإفتاء المصرية وحسمت الجدل نهائيًا بشأن صيام الإسراء والمعراج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق، حيث قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه: "يجوز صيام الاسراء والمعراج ولا شيء فيه وليس ببدعة كما يدعى ويزعم البعض".





وأجابت دار الإفتاء، على سؤال "هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب؟"، وردت: "أنه على الرغم من الخلاف الذي وقع بين العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج، حتى إن الحافظ ابن حجر حكى فيه ما يزيد على عشرة أقوال ذكرها في الفتح، فإن الاحتفال بهذه الذكرى في شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي".





وتوافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج، غدًا الخميس الموافق 10/3/2020، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب اليوم 26 رجب وتنتهي فجر الخميس.



