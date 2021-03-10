عاجل.. مصر ترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب

رحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأعربت مصر عن التطلع للعمل مع الحكومة الموحدة الليبية خلال المرحلة الانتقالية.





ومنح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.





وقد صوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.



