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الأدعية المستحب قولها ليلة 27 رجب.. وموعد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:22 م
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في مثل هذا التوقيت من العام الهجري يبحث المسلمين في جميع أنحاء العالم عن موعد ليلة الإسراء والمعراج؛ للاحتفال بها وترديد العديد من الادعية في مثل هذه الليلة العظيمة المباركة.
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021
توافق ليلة الإسراء والمعراج يوم الخميس 11 مارس 2021 ميلاديًا، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم الأربعاء 26 رجب والموافق 10 مارس 2021 وتنتهي فجر الخميس الموافق 27 رجب الموافق 11 مارس 2021م.
دعاء ليلة الإسراء والمعراج
لم يرد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستحب، إلا أنه يمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء آخر.
ومن دعاء ليلة الاسراء والمعراج أو ليلة السابع والعشرين من رجب: "اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك".
ومن أفضل الادعية التي يمكن ترديدها ليلة الإسراء والمعراج "اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني".
وهناك دعاء يمكن قوله ليلة الإسراء والمعراج وهو "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".
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