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راموس يغلق الباب في وجه ريال مدريد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء أن الدولي الاسباني سيرجيو راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني يرفض أن يستمع لجميع العروض التي قدمتها له الإدارة من أجل تمديد التعاقد.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن النادي الملكي قدم عرض لراموس من أجل تمديد عقده لمدة موسم واحد مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر.

إلا أن راموس يرفض جميع العروض المُقدمة من الملكي في إنتظار بعض العروض من الدوري الانجليزي للرحيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو.

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