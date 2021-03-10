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شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أنها معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن مجرد تصورها.

وأضاف فضيلته خلال تدوينة له عبر حساباته الشخصية على «فيسبوك وتويتر»، أن الله تعالى قد اختص في هذه المعجزة نبينا محمدًا ﷺ بمناقب لم تُمنح لأحدٍ غيره، حيث أُسرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمَّ الأنبياء؛ لتكون الرحلة شاهدةً على أفضليته ﷺ على سائرِ الخلق، وفيها فُرِضت الصلوات الخمس تكريمًا للمسلمين.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر تدوينته داعيا "اللهم إنَّا نُشهدك بأن نبيَّنا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم نبي الرحمة والسلام قد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، وتركنا على المحجَّة البيضاء، فاللهم اجعلنا ممَّن اهتدى بهديه واتبع سنَّتَه، وارزقنا شفاعته، يا أرحمَ الراحمين.

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