المغرب يعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

اعتمدت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الأربعاء، لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بيانًا قالت فيه إن الإعلان عن قرار تسجيل "سبوتنيك V" بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) جاء على لسان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، خلال مفاوضات جرت أمس الثلاثاء مع قادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بحضور سفير موسكو لدى المملكة فاليريان شوفاييف.

وأضافت الوزارة الروسية، أن الجانبين شرعا في إعداد عقد بشأن "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم)، لافتة إلى أن التوقيع على اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع المغرب، نظرا لدور المملكة بين دول إفريقيا، قد يسهم إسهاما ملموسا في تنظيم إمدادات اللقاح الروسي إلى بلدان القارة السمراء.

وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع إجمالي عدد الدول التي اعتمدت "سبوتنيك V" حتى الآن إلى 48 دولة، منها بلدان عربية، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان والبحرين وسوريا ومصر والعراق.