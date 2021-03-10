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عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء من إنجلترا مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إستقرار إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على إقصاء الألماني يورجن كلوب من منصبه حال السقوط في اي مباراة خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة " ديلي إكسبريس " أن إدارة الريدز تنوي التعاقد مع الأسطورة الانجليزية ستيفن جيرارد من أجل قيادة سفينة الفريق لبر الأمان بعد السقوطات التي مر بها رفقاء محمد صلاح خلال المباريات الماضية.

وكان الريدز قد خسر في المباريات الستة الأخيرة له على ملعب إستاد أنفيلد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ما جعل الجماهير تثور على كلوب وأبناءه وتستقر الإدارة على الإطاحة به حال إستمرار النتائج السلبية.

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