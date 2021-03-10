ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

يجلس نادي الزمالك على عرش ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 13 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة.









وجاء في الوصافة نادى بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين.









بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة.









ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-





1- الزمالك.. 30





2- الأهلي.. 24





3- مصر المقاصة.. 24





4- إنبي.. 23





5- المصري.. 22





6- بيراميدز.. 22





7- سيراميكا كيلوبترا.. 21





8- الجونة.. 21





9- الاتحاد السكندري.. 21





10- سموحة.. 19





11- غزل المحلة.. 18





12- أسوان..17





13- المقاولون العرب..15





14- البنك الأهلي.. 14





15- طلائع الجيش..12





16- الإسماعيلي.. 10





17- الإنتاج الحربي..10





18- وادي دجلة.. 9