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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:35 م
غدير أحمد
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يجلس نادي الزمالك على عرش ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 13 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة.
وجاء في الوصافة نادى بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين.
بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك.. 30
2- الأهلي.. 24
3- مصر المقاصة.. 24
4- إنبي.. 23
5- المصري.. 22
6- بيراميدز.. 22
7- سيراميكا كيلوبترا.. 21
8- الجونة.. 21
9- الاتحاد السكندري.. 21
10- سموحة.. 19
11- غزل المحلة.. 18
12- أسوان..17
13- المقاولون العرب..15
14- البنك الأهلي.. 14
15- طلائع الجيش..12
16- الإسماعيلي.. 10
17- الإنتاج الحربي..10
18- وادي دجلة.. 9
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