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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يجلس نادي الزمالك على عرش ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 13 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة.


وجاء في الوصافة نادى بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين.


بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة.


ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك.. 30

2- الأهلي.. 24

3- مصر المقاصة.. 24

4- إنبي.. 23

5- المصري.. 22

6- بيراميدز.. 22

7- سيراميكا كيلوبترا.. 21

8- الجونة.. 21

9- الاتحاد السكندري.. 21

10- سموحة.. 19

11- غزل المحلة.. 18

12- أسوان..17

13- المقاولون العرب..15

14- البنك الأهلي.. 14

15- طلائع الجيش..12

16- الإسماعيلي.. 10

17- الإنتاج الحربي..10

18- وادي دجلة.. 9

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