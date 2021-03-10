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وزيرة التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2%
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:38 م
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قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الاقتصاد نما اثنين بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية 2020-2021.
وأضافت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنحو 1.35 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الجارية مقارنة مع نمو 5.6 بالمئة في الفترة المقابلة من السنة الماضية، بحسب "رويترز".
وقالت الوزيرة إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربعين الثالث والرابع من السنة المالية الجارية إلى نحو 2.8 بالمئة و5.3 بالمئة على التوالي.
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