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كوريا الجنوبية تعتزم استثمار 176 مليون دولار في صناعة السيارات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
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قال هونج نام كي وزير مالية كوريا الجنوبية اليوم إن بلاده تخطط لاستثمار 200 مليار وون (176 مليون دولار) في تطوير تكنولوجيا صناعة رقائق السيارات بحلول 2022.


وأضاف أن الحكومة تخطط للتعاون مع شركات صناعة السيارات المحلية لإيجاد طرق لتخفيف النقص الحالي في المعروض من رقائق السيارات الذي قد يستمر حتى الربع الثالث، بحسب ما نقلته "يونهاب".

وقال "نظرا لأن رقائق السيارات هي أجزاء رئيسية في صناعة السيارات والطلب على سيارات الجيل المستقبلي مرتفع فإن ثمة ضرورة ملحة لتخفيف النقص في الإمدادات قصيرة الأجل لهذه الرقائق ، وتعزيز قنوات التوريد واستباق السوق".

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