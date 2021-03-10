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"الغرف التجارية" تبحث سبل زيادة العلاقات التجارية المصرية اللبنانية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ( نور عطوي) الملحق  التجاري اللبناني لبحث سبل زيادة التعاون في المرحلة القادمة.

وقال المهندس إبراهيم العربي أنه من الضروري توسيع نطاق التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية يسعي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة الدول من خلال المجالات التجارية المختلفة.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة في مشروعات متنوعة في ظل الطفرة التقدمية والنهضة التي تشهدها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى المشروعات الضخمة التي تمت في مصر والتنمية علي كافة الأصعدة منها شبكة الطرق والمواصلات والكهرباء والبنية التحتية المهمة.

كما أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى المنتجات المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية التي من الممكن أن يستفيد منها السوق اللبناني من خلال دراسة احتياجات السوقين لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية والسعي الي زيادة التعاون للاستفادة من السوق الافريقي من خلال اتفاقية التجارة الحرة.

من جانبها قالت نور عطوي الملحق الاقتصادي اللبناني أن زيارتها تستهدف زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية وبحث سبل زيادتها وتذليل أى عقبات من شأنها دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية اللبنانية إلى الأمام  و زيادة التعاون في صناعات يتم تصديرها الي السوق الافريقي.

وأشادت الملحق الاقتصادي اللبناني بنموذج تطوير شبكة الكهرباء في مصر وأنها ترغب في تطبيق هذا النموذج في لبنان، وإن الجانب اللبناني لديه الرغبة في رفع معدلات التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في صالح اقتصاد البلدين.

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