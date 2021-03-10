Advertisements

شهادات عالمية تؤكد تفوق الاقتصاد المصري على العديد من الاقتصاديات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
يحظى الاقتصاد المصري، بتفوق الأداء خلال العام الجاري، على عدد كبير من الاقتصاديات، بعدما صعد الاحتياطي من النقد الأجنبي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الشهادات العالمية التي تؤكد تفوق الاقتصاد المصري على العديد من الاقتصاديات رغم جائحة كورونا.

تفوق أداء الاقتصاد المصري:
تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حسب وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، التي ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".

وأوضحت الوكالة، أن "تصنيف مصر لاقى دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُّن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة".

وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ثلاثة% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.

صعود الاحتياطي من النقد الأجنبي:
وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

توقعات بنمو الاقتصاد:
وتوقع الصندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد، نمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 20212022 و20222023، و5.6% عام 20232024، و5.8% عام 20242025.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 20202021، و89.6% عام 20212022، و86.9% عام 20222023، و83% عام 20232024، و78.7% عام 20242025.

وحول تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، أكد أنه يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 20202021، و42 مليار دولار عام 20212022، و45 مليار دولار عام 20222023، و47.8 مليار دولار عام 20232024، و52.1 مليار دولار عام 20242025.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهادات عالميه تفوق الاقتصاد النمو الاقتصادى النقد الاجنبى اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

كارتيرون يقترب بشدة من قيادة الزمالك

منذ أقل من ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ أقل من ساعتين

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"صندوق النقد" يتوقع استمرار تحسن الأداء الاقتصادى المصري

إنفوجرافيك.. مصر الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية 2020

وزير المالية: إشادة من خبراء النقد الدولى بأداء الاقتصاد رغم كورونا

محمد عبد الوهاب يكتب: أداء الاقتصاد المصري في 2020 "فاق التوقعات"

في عهد كورونا.. مؤشرات مبشرة عن اقتصاد مصر

2021.. عام الخير لاقتصاد مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

12:29 م

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين