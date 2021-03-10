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"المعادى العسكري" يستضيف خبير عالمي في جراحات الأوعية الدموية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور حسام فاروق السيد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة أوهايو، وذلك فى الفترة من 19 وحتى 28 مارس الحالى.

وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال الفترة المتواجد بها الخبير بمصر.

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