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القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1442ه، وبدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد فيها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيمًا وإجلالًا لصاحب هذه الذكرى العطرة وكفاحه العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرقة إلى الإنسانية، فكرمه الله بتلك المعجزة الكبرى بإسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى ليرى من أيات ربه الكبرى ما رأى عند سدرة المنتهى، وأضاف أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا.

وألقى اللواء أ.ح عماد شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائمًا بضرورة إتباع أخلاقيات الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواه بين الناس دون تفرقه أو تمييز أو تعصب أو تشدد، وإحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله، مؤكدًا على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

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