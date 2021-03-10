عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 11 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس 2021.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا على المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدًا الخميس:



فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30 % تقريبا).



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.



اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.5: 3.5 متر).



يوم الجمعة المقبل:



أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة (40% تقريبا).



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من (3: 4 متر)



يوم السبت المقبل:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



يوم الأحد المقبل:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



يوم الإثنين المقبل:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.