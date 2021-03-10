Advertisements

عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 11 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا على المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.5: 3.5 متر).

يوم الجمعة المقبل:

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة (40% تقريبا).

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من (3: 4 متر)

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الإثنين المقبل:

 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أخبار تهمك

كارتيرون يقترب بشدة من قيادة الزمالك

منذ أقل من ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 7 ساعات

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ أقل من ساعتين

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

12:29 م

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين