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هيئة قضايا الدولة تهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها: تلك الذكري معجزة الآهية لرسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم تأييدًا وتكريمًا لنبيه سائلين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على الرئيس والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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