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كارتيرون يقترب بشدة من قيادة الزمالك

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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بات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي لفريق التعاون السعودي، قريبًال من العودة مرة أخري لقيادة الفريق الأبيض.

عودة باتريس كارتيرون إلى الزمالك  
من جانبه كشف مطلع داخل الزمالك، أن مجلس الإدارة يري بأن عودة كاريترون هي طوق النجاة للفريق في البطولة الأفريقية، ولابد من عودته لتصحيح المسار.

وتابع المصدر أن وجهة النظر الأخرى، داخل الإدارة البيضاء ترفض عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب هروبه الأخير من قيادة الفريق في توقيت صعب قبل نهائي أفريقيا.

وأشارت تقارير سعودية بأن كارتيرون قد أنهي كل شيء مع التعاون السعودي من أجل العودة مرة أخري لقيادة القلعة البيضاء.


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