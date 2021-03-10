لابورتا يبدأ الحرب مع ريال مدريد من أجل 4 صفقات

يخطط خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، لتدعيم صفوف العملاق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فوز لابورتا برئاسة نادي برشلونة، سيعيد المنافسة من جديد بين ريال مدريد والبارسا في الميركاتو.





وارتبط إسم ريال مدريد وبرشلونة بالعديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزهم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وبول بوجبا، بالإضافة إلى ديفيد ألابا.





وتابعت الصحيفة، أن لابورتا يملك علاقات جيدة للغاية مع وكلاء جميع اللاعبين وكذلك مع الأندية، وسيستغل ذلك لتعزيز وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة، أن لابورتا تحدث مع وكلاء أعمال ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني الذي سيرحل هذا الصيف، وارتبط إسمة. بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد



