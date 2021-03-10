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فحص 90 ألف مواطن.. أحدث مستجدات التأمين الصحي بالأقصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، مستجدات عديدة في الفترة الأخيرة، حيث تم فحص 90 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر.

فحص 90 ألف مواطن:
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فحص 90 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

الملفات المسجلة:
وفيما يخص الملفات المسجلة، وصلت لأكثر من 900 ألف مواطن، بنسبة أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان المحافظة والتي يبلغ عدد سكانها 1.328.429 مليون نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.

 إجراء الفحوصات الطبية:
زيتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بالأقصر، وعددها 59 مركزًا ووحدة صحية، بدأت مرحلة التشغيل التجريبي بتشغيل 42 مركزا ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.
 
تكلفة المشروع:
وجاء إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية و7 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

وتعتبر محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين، عن تسجيل 18 منشآة صحية بمحافظة الأقصر تابعة للهيئة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أن تؤدى مهامها في أداء الخدمات الطبية وفق معايير الجودة العالمية.

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