"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين" تدشن غرفتها الخاصة علي تطبيق كلوب هاوس





وتعتبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد أهم الكيانات السياسية في مصر التي ظهرت خلال الثلاث عقود الماضية لما تعكسه من حالة تنوع واختلاف تحت مظلة واحدة بالإضافة لقدرتها الاستثنائية على التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك الحصول على مناصب تنفيذية ومقاعد في البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.



قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء غرفة علي تطبيق clubhouse، بعنوان " تنسيقية شباب الأحزاب "، وذلك من منطلق حرص التنسيقية علي التواجد في كافة المنصات الحوارية، وذلك رغبةً من التنسيقية في إرساء قواعد الحوار البناء وإثراء النقاشات السياسية التي تشغل مجتمعنا المصري.وأكدت التنسيقية بأن الغرفة ستكون متاحة لكافة الأطياف والتوجهات السياسية، من خلال عرض وجهات النظر المختلفة والتفاعل حولها، للوصول إلي نتائج بناءة يمكن أن تقدم في صورة مقترحات لصناع القرار وتدعوا الجميع للانضمام إليها.