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خلال اجتماعها اليوم.. "محلية البرلمان" توصي بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في المحافظات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق)، ببنى سويف.

وأوصت اللجنة خلال، اجتماعها، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرًا لخطورة ذلك.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "لو وزارة الرى قامت بدورها في تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولابد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء الأسبوع بعد المقبل، مطالبة بحضور 3 وزراء في هذه الجلسة، وهم وزير الرى والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرًا لخطورة ذلك على المواطنين، متفقًا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وقال النائب عمرو درويش، إنه لا بد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، مشيرًا إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.

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