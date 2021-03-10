ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الروسي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل إلى المملكة بزيارة رسمية.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان ولافروف استعرضا خلال الاجتماع "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات"، بالإضافة إلى بحثهما "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأجرى لافروف في وقت سابق من اليوم مفاوضات في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ووصل عميد الدبلوماسية الروسية إلى العاصمة السعودية قادما من الإمارات، ومن المقرر أن تشمل جولته الخليجية الحالية أيضا دولة قطر.