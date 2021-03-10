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محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف الشوارع.. ويشدد على مراعاة الجودة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

حيث أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال رصف طريق ابو سكين- كوم الحجر، بطول ١كم وعرض ٦م، وذلك ضمن المشروع الرئاسي لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

وجه محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

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