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تحصين 23 ألف طائر من الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 23 ألف و310طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 4 أسواق، 9 رياشات، ومعاينة مزرعة، وسحب 6 عينات ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج تصريحين نقل طيور، بإجمالي 200 طائر.

‏وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت عمليات التقصي النشط، والترصد للأمراض الوبائية، وأنفلونزا الطيور مستمرة، فضلًا عن الحملات الإرشادية لحث المواطنين علي تربية كتاكيت عمر يوم واحد، بالإضافة إلى عمليات التسجيل والترقيم.

‏وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

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