في اللقاء 114 - الإسماعيلي يبحث عن مخرج من بئر هزائمه.. والأهلي يرغب بمصالحة جماهيره

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المثير الذى يجمع الأهلي مع الإسماعيلى على استاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 12 لبطولة الدوري الممتاز.





ويدخل المارد الأحمر اللقاء ساعيًا للفوز من أجل مصالحة جماهيره، بعد التعادل مع فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.





على الجانب الأخر، يرغب الإسماعيلي في الفوز على الأهلي من أجل الخروج من بئر الهزائم الذي غرق فيه هذا الموسم والفرار من شبح الهبوط الذي يلاحقه بعد تقديمه موسم كارثي.





التقى الفريقان سابقًا في 113 مباراة في الدوري، حقق الأهلي الفوز في 58 مباراة مقابل فوز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقين في 33.



