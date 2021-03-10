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في اللقاء 114 - الإسماعيلي يبحث عن مخرج من بئر هزائمه.. والأهلي يرغب بمصالحة جماهيره

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
سارة رمزي
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المثير الذى يجمع الأهلي مع الإسماعيلى على استاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 12 لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء ساعيًا للفوز من أجل مصالحة جماهيره، بعد التعادل مع فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الأخر، يرغب الإسماعيلي في الفوز على الأهلي من أجل الخروج من بئر الهزائم الذي غرق فيه هذا الموسم والفرار من شبح الهبوط الذي يلاحقه بعد تقديمه موسم كارثي.

التقى الفريقان سابقًا في 113 مباراة في الدوري، حقق الأهلي الفوز في 58 مباراة مقابل فوز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقين في 33.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

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