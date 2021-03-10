فرنانديز يرفض البقاء في مانشستر يونايتد لهذا السبب

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم موقفه من تحسين عقده الذي ينتهي في صيف 2025.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن فرنانديز يرفض فكرة تجديد عقده مع الشياطين الحمر في الوقت الحالي لأنه يرغب معرفة خطط النادي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في زيادة راتب فرنانديز ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً علماً بأن راتبه في الوقت الحالي يبلغ قدره 100 ألف إسترليني إسبوعياً.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برونو فرنانديز إنضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 وخاض مع النادي الإنجليزي حتى الآن 63 مباراة وسجل خلالهم 35 هدفاً وصنع 21 هدف آخرين.



