Advertisements

عاجل - تشكيل بيراميدز الرسمي ضد نكانا الزامبي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمباراة نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي 

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - دودو الجباس - إيريك تراوري - محمد فاروق - أسامة جلال - دييجو رولان - إبراهيم عادل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نكانا بيراميدز

أخبار تهمك

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 17 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقترب بشدة من قيادة الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد نكانا الزامبي بث مباشر اليوم الأربعاء في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

مفاجآت في تشكيلة بيراميدز أمام الإسماعيلي

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

تشكيل بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

12:29 م

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين