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عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وأحمد عيد

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.

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