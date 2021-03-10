غدًا.. مدحت صالح وهشام عباس وحنان فى "ليلة الخميس" مع ياسمين عز

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشرة مساء غد الخميس، أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.



يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع نخبة متنوعة من نجوم الغناء، حيث يجتمع مدحت صالح مع بيومي فؤاد مع حنان، في حوارات متنوعة، وتتخلل الحلقة مجموعة مختارة من الأغاني المميزة.



برنامج "ليلة الخميس" يجمع نخبة من النجوم في حوارات ومناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.



يعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتعرض هذه الحلقة الخميس 11 مارس 2021.

