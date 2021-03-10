Advertisements

أستاذتي وضهري ومثلي الأعلى.. منة شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements


حرصت الفنانة منة شلبي، على تهنئة الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتبت منة شلبي في تغريدتها قائلة: "كل سنه وانتي بخير وبهجه وصحه وسعادة ونجاح وكل حاجه حلوه ليكي يا رب زي ما بتعملي كل حاجه حلوه لينا كل سنه وانتي سري وحبي واستاذتي وضهري ومثلي الأعلى وروح قلبي بحبك اوي".

يذكر أن أخر أعمال منة شلبي، فيلم "خيال مآته" مع الفنان أحمد حلمي، وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوي وحسن حسنى، وبيومي فؤاد، الفيلم من إخراج خالد مرعى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

أستاذتي وضهري ومثلي الأعلى.. منة شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها
أستاذتي وضهري ومثلي الأعلى.. منة شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا منه شلبي

أخبار تهمك

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من جيرارد على خلافة كلوب في ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أحمد حلمي بعد طرح خيال مآتة

رسالة منة شلبي لوالدتها في العيد

زينة عن فيلم "خيال مآتة": "تحفة جدًا"

الجمهور يُشيد بفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة"

شاهد.. كيف عبر نجوم الفن عن حبهم الشديد ليحيي الفخراني في عيد ميلاده الـ 75 (فيديو)

جومانا مراد تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

05:15 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين