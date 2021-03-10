أستاذتي وضهري ومثلي الأعلى.. منة شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها





حرصت الفنانة منة شلبي، على تهنئة الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث كتبت منة شلبي في تغريدتها قائلة: "كل سنه وانتي بخير وبهجه وصحه وسعادة ونجاح وكل حاجه حلوه ليكي يا رب زي ما بتعملي كل حاجه حلوه لينا كل سنه وانتي سري وحبي واستاذتي وضهري ومثلي الأعلى وروح قلبي بحبك اوي".



يذكر أن أخر أعمال منة شلبي، فيلم "خيال مآته" مع الفنان أحمد حلمي، وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوي وحسن حسنى، وبيومي فؤاد، الفيلم من إخراج خالد مرعى، وتأليف عبد الرحيم كمال.



