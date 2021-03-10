تارا عماد بـ"الحجاب" في كواليس مسلسل "ضد الكسر"



شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها ومتابعيها بـ مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "ضد الكسر"، المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل 2021.





حيث ظهرت "عماد" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مرتدية "الحجاب"، علقت:"ملك، مسلسل ضد الكسر، رمضان 2021".



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.



