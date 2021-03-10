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عن المحلي والأجنبي.. 4 رسائل مصرية عن لقاحات كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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وجه مسئولو وزارة الصحة والسكان والحكومة خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التاجي المستجد سواء تلك اللقاحات المصري أو المستوردة، في ضوء مواجهتها لذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

هؤلاء ممنوعون من تلقي اللقاح
كشفت وزارة الصحة عن عدد من الحالات المرضية التي لا يصلح معه أخذ لقاح كورونا الذي تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول عليه، متابعة: "أنه لا توجد حالات مرضية معينة ممنوعة من أخذ اللقاح، ولا توجد موانع لأخذ اللقاح باستثناء الأطفال والسيدات الحوامل، والمرضعات ومرضى الحساسية".

منح رخصة الاستخدام الطارئ لهؤلاء
فيما منحت هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارئ لأربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، والتى تضمنت لقاح سينوفارم الصينى ولقاح سبوتنيك V الروسى ولقاح كوفيشيلد أسترازنيكا إنتاج معهد سيرم الهندى ولقاح أسترازينيكا AZD 1222 المستورد من كوريا الجنوبية واللذان تعاقدا على نقل تقنية تصنيع اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية.

وتابعت الهيئة أن الرخصة منحت لما سبق إلى جانب لقاحين مازالا تحت التقييم من قبل هيئة الدواء المصرية.

وضع اللقاحات المصرية ضد كورونا
وبشأن اللقاحات المصرية، قالت هيئة الدواء إن هناك بعض الجهات البحثية تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ولكن لم تدخل أى منها بعد مرحلة إجراء الدراسات الإكلينيكية، إلا أنها جرى الانتهاء من الدراسات قبل الإكلينيكية والسريرية لها.

تطعيم الأطقم الطبية بالقطاع الخاص
فيما وجّه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس.

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