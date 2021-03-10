تقليع 20 ألف فدان بنجر في كفرالشيخ

شهد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، يوم حصاد تقليع البنجر بجمعية أريمون الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية.



وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه شهد يوم حصاد محصول بنجر السكر بجمعية أريمون الزراعية والذي نفذ بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية،كما تفقد بعض زراعات القمح، بحضور عدد من المزارعين.



وأضاف غربية، أنه وجه الفلاحين بعدم تقليع البنجر إلا بعد إيقاف الري منذ شهر،والاهتمام بنظافة البنجر من العروش الخضراء والطين العالق به، موجهًا بعدم التقليع إلا بالتعاون بين المزارع والشركة والجمعية الزراعية، ليتم توريده خلال 72 ساعة فقط، حتى لا يحدث نقص وتدهور وفقد وتلف المحصول.



وأوضح غربية،أنه تم تقليع 20 ألف فدان، من المساحة المنزرعة 152 ألف فدان بقرى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن وجه مديري الإدارات الزراعي باستمرار عقد ندوات بالحقول لتوجيه المزارعين للطريقة المثلى لعملية التقليع، والاهتمام بالتوصيات الفنية ومنها، متابعة الري باعتدال حتى دخول النبات فترة الفطام، على أن يكون الرى على الحامى مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث تعفن،وفطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمدة من 20-25 يومًا حسب نوع التربة.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة، تبدأ عملية حصاد الزراعات التي تم تصويرها بعد إخطار المصنع،ليتم التقليع ويزال العرش وتُنظف الجذور وتُكوم، ليتم توريدها مباشرة خلال 24ساعة أو تُكوم وتغطى بالعرش لحين توريدها للمصنع.