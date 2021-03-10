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تدشين 5 مراكز لقاحات جديدة لكورونا في الرياض

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دشن تجمع الرياض الصحي الأول، خمسة مراكز لتلقي لقاحات كورونا في جنوب وغرب العاصمة ( عتيقة - ظهرة نمار - الزهرة - بدر 2 - المربع ).

 

ودعا "التجمع الأول" المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددًا التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

وأوضح أن تلك المراكز تأتي إلى جانب المراكز التي تم تدشينها مسبقاً وهي مركز الأمير سلطان الصحي في حي لبن ( الأحمدية ) ومركز صحي المنصورة في حي المنصورة , كما تواصل "الرعاية المنزلية" في تجمع الرياض الصحي الأول تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19), مبيناً أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر الاشتراطات كافة لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.

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كورونا تلقى اللقاح الرياض

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