بلاغ ضد المتحرش بطفلة المعادي بتهمة التحريض على الدولة ومهاجمة قواتها المسلحة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الإخواني المتحرش بطفلة المعادي بالتحريض على الدولة ومهاجمة قواتها المسلحة.



وقال صبري في بلاغه إن المبلغ ضده نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا يتضمن العديد من الأكاذيب تنم عن الفكر الإرهابي المسموم والكاره لمصر وقيادتها محاولة زعزعة الامن والاستقرار والسلام الاجتماعي حيث تضمن المنشور ايحاءات وايماءات كلها تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات حيث جاء نص المنشور (( افهمو ايه اللي بيحصل ـ عاجل بالفيديو فضيحة تثبت تورط السيسي في تفجير الكنائس وقتل جنودنا وصناعة الإرهاب في مصر)).



واختتم صبري بلاغه ملتمسًا اصدار الأمر بالتحقيق مع المبلغ ضده فيما اقترفه والذي يشكل جريمة تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.