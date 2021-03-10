Advertisements

بدء اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
بدأت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري اجتماعاتها في مدينة العقبة، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر.

وترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة النقل الأردنية، اليوم الأربعاء، افتتحت التهتموني اجتماعات اللجنة، التي تستمر ليومين، مثمنة حرص البلدين على تعزيز علاقات النقل بينها وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.
وأكد متولي، بدوره، استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل البضائع ميناء العقبة النقل البري

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من جيرارد على خلافة كلوب في ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ ربع ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري تختتم اجتماعتها بشرم الشيخ

اختتام أعمال اللجنة المصرية الأردنية للنقل البري بمدينة شرم الشيخ

وزارة التعاون الدولي تطلق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الـ 29

التعاون الدولي تبدأ التجهيز لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية

"المشاط" تختتم اجتماعاتها مع وزيرة التجارة الأردنية لإعداد أعمال اللجنة العليا المشتركة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

05:15 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين