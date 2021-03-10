بدء اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري

بدأت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري اجتماعاتها في مدينة العقبة، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر.





وترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي.





وبحسب بيان صحفي عن وزارة النقل الأردنية، اليوم الأربعاء، افتتحت التهتموني اجتماعات اللجنة، التي تستمر ليومين، مثمنة حرص البلدين على تعزيز علاقات النقل بينها وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.

وأكد متولي، بدوره، استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين.