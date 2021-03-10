عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

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الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عديدة تفيد بتوقيع أحمد سمير جناح الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، لصالح الأهلي تمهيدا للإنضمام إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

توقيع أحمد سمير لصالح الأهلي 

وأكد أحمد سمير جناح طلائع الجيش أن انضمامه لفريق الأهلي أمر يتمناه منذ فترة خاصة وأن المارد الأحمر هو بطل أفريقيا والأولفي الشرق الأوسط ومصر.

وبشأن توقيعه على عقود انضمامه للأهلي، أوضح لاعب طلائع الجيش أن هذا حلم كبير يسعى لتحقيقه، ولكن حتى الآن، هو لاعبا في الفريق الفريق العسكري.

وأتم أحمد سمير مؤكدا أن طلائع الجيش صاحب الفضل في ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الماضية سواء في الدروي المصري أو كأس مصر.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 10/ 3/ 2021 ، ضمن إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

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طلائع الجيش الأهلي أحمد سمير

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