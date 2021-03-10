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جوارديولا يحسم مصير أجويرو مع مانشستر سيتي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
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كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقف ناديه من التجديد للهداف التاريخي للأزرق السماوي سيرجيو أجويرو.

وخاض النجم الأرجنتيني 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19.

وشارك أجويرو (32 عاما) أساسيا لأول مرة خلال 4 أشهر في فوز سيتي 2-1 على وست هام يونايتد بالدوري الشهر الماضي لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون الاستعانة به أمام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

وسينتهي عقد أجويرو، الذي انضم إلى سيتي من أتليتيكو مدريد في 2011، بنهاية الموسم الجاري.

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وقال جوارديولا إن المفاوضات بشأن العقد الجديد ستتأجل للصيف.

وأضاف: "نتحدث مع أجويرو ويجب أن ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم. أعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك الموقف".

ويستضيف سيتي، الذي يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون في وقت لاحق اليوم.

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