ماريا معلوف لـ "الفجر": ميشال عون دمر لبنان وعليه الاستقالة.. ونموذج الثورات لن يتكرر في المنطقة (حوار)

ميشال عون ينتهك الدستور اللبناني.. ويحاول فرض أجندات تناسب جبران باسيل





بايدن لن يدعم تنظيم الإخوان.. وسيسير على خطى ترامب في ملف الإسلام السياسي





يجب على واشنطن ضرب أصول الحرس الثوري وميليشيات إيران بالمنطقة





الحوثي يستهدف السعودية بالوكالة عن إيران.. والسبب إجبار الجميع على الحوار مع إيران





الحوثيون والإخوان وجهان لعملة واحدة في اليمن.. والجنوبيون لهم حق الاستقلال





الحل لأزمة لبنان التدويل.. وأدعم مبادرة البطريرك الراعي





قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إن الحل الأمثل لأزمة لبنان هو التدويل، مطالبةً في الوقت ذاته الرئيس اللبناني ميشال عون للاستقالة بعد تصاعد حدة الأزمات داخل البلاد.





وأضافت "معلوف" في حوار خاص لـ"الفجر"، أن تنظيم الإخوان يحاول التقرب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ولكنه سيفشل في تكرار المخططات التخريبية في المنطقة، مشددةً على أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وجماعة الإخوان في اليمن وجهان لعملة واحدة، داعيةً الإدارة الأميركية لاستهداف أصول الحرس الثوري الإيراني ومليشيات نظام الملالي بالمنطقة.





وإلى نص الحوار:





◄ برأيك.. ما هو الهدف من إصدار إدارة بايدن لتقرير السي آي إيه بشأن خاشقجي في الفترة الحالية؟





التقرير الاستخباراتي الأميركي الخاص بخاشقجي جاء خاليًا من أي حقائق جديدة، خلافًا لكل ما تم ترويجه من حملات التهويل التي سبقت صدور التقرير ولذلك إدارة بايدن لديه عبئًا ثقيلاً من تراكم أزمات مثل كورونا وما خلفته من كارثة صحية واقتصادية وإنسانية وامتحان للقيم الأمريكية كما أن بايدن نفسه لم يفز فوزًا مريحًا بماراثون الانتخابات ولذلك عمل بايدن على اختيار ملف خاشقجي لكي يقول أنا موجود أنا هنا وأنا قادم لما تمثله السعودية من رمزية وكنوع من الرد على استقبالها الرئيس السابق ترامب في أولى زياراته الخارجية كما رأينا جميعًا قبل أربع سنوات.





◄ هل تستهدف إدارة بايدن تكرار نموذج الثورات مرة أخرى وهل سنرى تحالفات بين الديمقراطيين وتنظيم الإخوان؟

تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أصبح في أميريكا أمرًا ملحاً بالنسبة لدول عربية تريد حماية نفسها والمنطقة من سموم هذا التنظيم الإرهابي...اليوم بعد تنصيب الرئيس الديمقراطي جو بايدن بات السؤال المطروح كيف ستتعامل إدارة بايدن مع تنظيم الإخوان؟هنا نبدأ بالقول أنه وبالرغم من أن البعض يرى أن الإدارة الأمريكية تأخرت خلال عهد ترامب في تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، لكنهم لا ينكرون أن موقف الرئيس الأمريكي السابق تجاه الإخوان كان واضحًا حيث صنف حركة حسم الإخوانية المصرية منظمة ارهابية..لكن بعد ذلك وحتى نهاية عهد ترامب لم تتخذ الإدارة الأمريكية القرار بتصنيف الجماعة ككل منظمة إرهابية الأمر الذي أرجعه كمراقبة إلى أسباب عدة أبرزها تصدي الديمقراطيين لهذا القرار، ووجود اللوبيات الإخوانية التي نجحت في حماية ملف الإخوان بواشنطن.





ولكن أرى أن "بايدن" سيسير على خطى ترامب في اتخاذ مواقف رافضة لجماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان حيث أن الإرهاب الذي تتخوف منه الولايات المتحدة فيجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد منظمة تسمى بالإخوان المسلمين داخل أميركا ولذلك الإدارة الامريكية الجديدة لن يكون لديها دعم للإخوان حتى مع تركيا وهي الداعمة الكبرى للإخوان كان هناك لهجة عنيفة في التعامل مع ما تقوم به تلك الدولة الحاقدة على العرب باختصار لن يدعم جو بايدن تنظيم الإخوان، بعكس ما تحاول أبواق الإخوان الإعلامية، ولن نرى كذلك تكرارًا لدعم الثورات التي دمرت العالم العربي.





◄ ماذا وراء محاولات الإخوان التقارب مع إدارة جو بايدن عبر تشكيل كيانات مدنية وتصدير وجوه مثل أيمن نور تهدف للإساءة لدول المنطقة؟

جماعة الإخوان ثمنت فوز بايدن بالانتخابات وأكدت أن ذلك يبرهن أن الشعب الأمريكي ما زال قادرًا على فرض إرادته كما توجهت بنداء كان نصه "الآوان قد آن لمراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب".. وقد استوقفني مليًا هذا الجزء من البيان.. ولكن برأيي فإن الإدارة الأميركية سيتركز دورها خلال الفترة الأولى على إعادة تدوير حساباتها السياسية ولكن جماعات الإسلام السياسي ستنتهج مسارات عديدة للتعامل مع إدارة بايدن في مقدمها إعادة تأكيد التعامل عبر مراكز إسلامية، وما من شك أن جماعات الإسلام السياسي سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة، وأنها ستحاول القفز إلى الواجهة السياسية مجدداً، وأن هذا الأمر سيكون على رأس أولويات الإدارة الأميركية الجديدة خصوصاً مع وعد الرئيس بايدن بتعيين شخصيات مسلمة في الإدارة، وهو ما يمكن وصفه برد الجميل لبعض الشخصيات التي دعمت حملته وتبرعت بالملايين......لكن ومن خلال لقاءات أجريتها مع بعض النواب الأمريكيين حول هذه النقطة فإن هناك معركة متواصلة تدار تفاصيلها في الكونغرس ومجلس الشيوخ حول التعامل مع جماعات الإسلام السياسي و"الإخوان" تحديداً، وهو ما يجب تفهمه في إطار سياسة المصالح التي ستبقى الحاكمة للعلاقات بين هذه الجماعات والإدارة الأميركية الجديدة.





◄ برأيك.. كيف سيكون شكل العلاقات بين إيران وإدارة بايدن في ملفي العقوبات والملف النووي؟





العملية لن تكون أبدًا سهلة فمعالجة نقاط الضعف في الاتفاق والتي تشمل طول الجداول الزمنية وشروط عقوباتsnap back، بالإضافة إلى المشكلات خارج النطاق الحالي للاتفاقية، مثل برنامج الصواريخ الإيراني والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وبدون خطة إقليمية حسب رأيي ، ستظل أجندة إدارة بايدن المتعلقة بإيران عرضة لمعارضة خصومه الحزبيين في واشنطن وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة....انظر مثلا إلى ما حصل الأسبوع الماضي حيث قامت الطائرات الأميركية بقصف وتدمير مواقع إيرانية في سوريا، وكان الغرض المباشر منها حماية حلفاء واشنطن من الأكراد، وإظهار الغضب من السياسة الإيرانية في سوريا، وتطبيق عملية إعادة الاستخدام بحيث يكون فيها التوازن كافياً بين العصا والجزرة.





◄ بخصوص ملف الميليشيات الإيرانية كيف ستكون سياسة بايدن تجاه هذا الملف الشائك؟





في رأيي الخاص انه مستقبلا لا بد على الولايات المتحدة أن تضرب أصول الحرس الثوري الإيراني في إيران وهي اليوم تضطر إلى ضرب أهداف للحرس الثوري في العراق و سوريا وبالعودة إلى ما يزيد قليلا عن العام فقد استهدفت الميليشيات العراقية المرافق العسكرية والدبلوماسية الأميركية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019....كما استهدفت ميليشيات إيران حلفاء لواشنطن، مثل السعودية..ولا بد في رأيي من استهداف تلك الجماعات التي تعمل بالوكالة و الرد عليها بشتى الطرق.





◄ برأيك هل ستستمر المصالحة الخليجية أم أن سياسات قطر ستعود بالأمور إلى مربع الصفر؟

غياب ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد عن قمة مجلس التعاون الخليجى يشير إلى أن عملية المصالحة الخليجية لم تعالج هذه الفجوة الأيديولوجية بين قطر والإمارات وباختصار فإن الأولويات الجيوستراتيجية المتضاربة قد تعرقل الطريق إلى مصالحة حقيقية. فلا تزال دول مجلس التعاون الخليجى منقسمة حول إيران وتركيا، مما سيعيق التعاون الأمنى. على الرغم من استدعاء قطر لسفيرها من إيران فى يناير 2016، إلا أن ما قامت به إيران من توفير للسلع الاستهلاكية الحيوية لقطر أثناء المقاطعة دفع الدوحة إلى اتخاذ موقف أكثر اعتدالا تجاه طهران. وفي خلاصة فإن دول مجلس التعاون الخليجى ستبقى منقسمة بشأن سياسة إيران بين كتلة مؤيدة للتعاون مع إيران تتألف من قطر وعمان والكويت وكتلة مؤيدة لتبنى سياسات لعزل إيران يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وأنا مع هذا الخيار





◄ هي أهداف محاولات إيران الفاشلة لإيذاء السعودية عبر ميليشيات الحوثي؟





للأسف ومنذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البدء بإجراءات إلغاء قرار تصنيف ميلشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، تصاعدت هجمات الميلشيا المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية في السعودية وتلك الهجمات تؤكد أن السجل الأسود للحوثيين في استهداف المدنيين ازداد دموية وعنفا، في مؤشر واضح على أن الحوثيين أساؤوا فهم وتفسير تصريحات الإداراة الأمريكية بشأن تعاملها مع الملف اليمني، واستغلوها ذريعة للتصعيد لتحقيق الأجندة الإيرانية في اليمن..هذا التصعيد الحوثي الأخير برأيي يستهدف تحقيق عدة أهداف خبيثة، بينها ابتزاز المجتمع الدولي وزيادة الضغط عليه لقبول الحوار مع إيران وفق شروطها عند الشروع في أي مفاوضات حول الاتفاق النووي....لذلك لا بد على إدارة بايدن من إعادة النظر في عملية تصنيف جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب، كون الخطر الأساسي على استمرارية تدهور الوضع الإنساني تتحمله المليشيا الانقلابية نفسها.





◄ أهداف الحوثي للهيمنة على اليمن معروفة.. ولكن هل سنجد تحالف علني بين الحوثي وإخوان اليمن في حال إسقاط مأرب؟





القوات المشتركة العاملة في الساحل الغربي لليمن أطلقت قبل أيام ، مبادرة لتوحيد التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن؛ للحفاظ على تماسكها أكثر في مواجهة التهديدات الحوثية، خاصة بعد الهجوم الأخير لميليشيات الحوثي على محافظة مأرب الغنية بالنفط...وتابعنا جميعا كيف سارعت تلك القوات المشتركة والتي تتشكل من أكثر من 25 لواء عسكرياً تتوزع على 3 تشكيلات هي «المقاومة الوطنية، ألوية تهامة، ألوية العمالقة» إلى إرسال قافلة غذائية لإسناد مقاتلي الشرعية في مأرب في مبادرة هي الأولى من نوعها تجمع فريقين من قوات الشرعية والقوات المشتركة. لكن حزب الإصلاح - ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، الذي يتخذ من مأرب معقلاً رئيسياً له، اطلق حملة تحريض وتخوين لهذه المبادرة، رغم مباركة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وشيوخ القبائل في مأرب لها....وقام حزب الإصلاح هذا بتوجيه وسائل إعلامه وناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على القوات المشتركة وتحذير قوات الشرعية منها، وبث الحملات الدعائية ضد هذه المبادرة لإفشالها حيث أن مصلحته من وراء هذا التحريض تكمن في مخاوفه من تشكيل قوة موحدة في اليمن تفقده نفوذه داخل الشرعية وسيطرته على مؤسستي الجيش والأمن....هذا كله كشف بوضوح خطة الميليشيات الحوثية في إسقاط الجبهات واحدة تلو الأخرى، مستغلة بذلك الخلافات في الصف اليمني التي يشعلها الإخوان...والذين يحاولون بكل السبل إعادة الفتنة؛ لكي تبقى قبائل مأرب تقاتل وحدها الحوثيين وعموما كنت أكرر على الدوام أن الحوثيين والإخوان وجهان لعملة واحدة





◄ ما هو تقييمك للمجلس الانتقالي الجنوبي وهل هو قادر على استقلال الجنوب عن اليمن؟





يرى كثيرون أن الأغلبية من أبناء الجنوب يؤيدون الاستقلال، معتبرين أن مشروع الوحدة قد انتهى، وأن ما بعد اتفاق الرياض ليس كما قبله.، وأيضا في نفس الوقت كثير من اليمنيين يقولون أنه على الجميع أن يعلم أن ما تقرره أغلبية أبناء الجنوب هو الذي سيسود عبر إنشاء دولة مدنية فيدرالية وفي رأيي أن استقرار المنطقة بشكل عام وتأمين مصالح الأشقاء والأصدقاء وحماية الممرات المائية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، هذه الأمور تعتبر من الأساسيات التي يجب أن تكون في صدارة اهتمامات الدولة الجنوبية إن قامت.. ويمكن القول هنا أن "اتفاق الرياض حدد الأمور التي تجب على المجلس الانتقالي وإن أردت مني نصيحة في هذا الامر تحديدا فأنا أرى أن الحوار الوطني الشامل فقط وليس غيره ،وكذلك مراعاة المصالح الشرعية لجميع الأطراف السياسية اليمنية، بإمكانه ضمان حل طويل الأمد للمشاكل الكثيرة التي تعاني منها البلاد.





◄ هل الشعب اللبناني قادر على إسقاط حزب الله وسلاحه وهيمنة إيران على بلاده؟





لا بد من الاعتراف أولا أن حزب الله واحد من المتهمين الأساسيين في قضايا الفساد السياسي الذي يعيشه لبنان، كما أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، مرهونة بتقويض سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة، وزيادة الخناق على التنظيم المصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ولابد

على الإدارة الأميركية مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" ضد سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وهذا لن يتحقق إلا بالتخلص من هيمنة حزب الله،.ولا بد علينا نحن اللبنانيين أن ندعوا إلى إلغاء سياسة الإقصاء الطائفي وعدم السماح لإيران بالهيمنة على القرار السياسي وترسيخ نظام سياسي غير طائفي وإلغاء الميليشيات، وأن يكون السلاح تحت سلطة الدولة. هذا هو صوت لبنان الجديد وهذه هي روحه وهذا هو مادعى إليه البطريرك الراعي الأسبوع الماضي وأنا هنا ادعم دعوته للتدويل دون أي تحفظات.





◄ برأيك كيف ستكون نهاية حسن نصرالله وبخاصة بعد جرائمه في الداخل اللبناني وخارجه؟





من نصب حسن نصر الله وأعضاء حزبه الفاشي أوصياء على الشعب اللبناني بالقوة.؟..في رأيي أنه قد قضي الأمر وأصبحت هزيمة حسن نصر الله وحزبه حقيقة واقعة وملموسة, ليس على الصعيد العسكري فحسب, وإنما أيضاً على صعد السياسة والفكر والأخلاق, فهذا الحزب لم يكن منذ البداية سوى مخلب ورأس حربة ومستوطنة إيرانية وبعثية سورية فوق الأراضي اللبنانية.





◄ ما الحل الأمثل لأزمة لبنان وما هو رأيك في الأزمة بين عون والحريري.. وهل الحل في عزل ميشال عون أم لا؟





من الواضح جدًا أن رئاسة الجمهورية لا تقرأ إلا في كتاب النائب جبران باسيل (صهر عون)، صارفة النظر عن الدستور ومنفصمة عن معاناة اللبنانيين، كما أثبت ميشال عون وللأسف أنه مستمر في ضرب الدستور وفي محاولات تحويل النظام إلى نظام رئاسي، لفرض أجندات تناسب صهره باسيل وحليفه حزب الله. وهذا أمر مرفوض."

وإن أراد هو أو غيره الحقيقة فالحقيقة أنه لا حصة وزارية لرئيس الجمهورية، لأن الدستور أعطاه صفة الحكم وحامي الدستور، وليس صفة الطرف. وهو اليوم يريد أن يحصل على حصة وزارية كان ينتقدها سابقا أيام الرئيس ميشال سليمان. ما يثبت بشكل قاطع أن ميشال عون رئيس المحاصصة وتجاوز الدستور والعهد المنهار.و من الواضح أن الحريري لن يعتذر عن مهمة تشكيل حكومة توقف الانهيار، والقصر الرئاسي لن يتراجع عن تنفيذ سياسة الانهيار، ما يؤشر إلى اتساع الفوضى في البلد، ولا يستفيد من الفوضى في أي بلد سوى الميليشيات ونموذجها في حالتنا اللبنانية هو حزب الله وأنا بصفتي اللبنانية ادعوا ميشال عون إلى الاستقالة بعد أن دمر هو وحليفه حزب الله بلدي لبنان.



