البرد يعود من جديد.. ٧ نصائح للتعامل مع الأيام المتبقية من الشتاء

يعود الطقس في مصر خلال الفترة المقبلة إلى درجات الحرارة المنخفضة بعد أن مرت بيومين من الحرارة المرتفعة، وذلك حتى ينتهي فصل الشتاء.





وتشهد البلاد بداية من الخميس، تراجعًا في درجات الحرارة العظمى بأغلب المحافظات، حيث نشهد طقس دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة محافظات الجمهورية.





وذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع عدم وجود فرص لتكون شبورة مائية صباحا على كافة المحافظات، موضحة أن حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع الأيام المتبقية من فصل الشتاء:





- لمواجهة نزلات البرد هناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر في الدم والسيطرة على ضغط الدم.





- لزيادة مناعة الجسم لابد من الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة تساعد على تقوية الجهاز المناعي وخاصة للأطفال حيث إن مناعة الأطفال ضعيفة خاصة في فصل الشتاء.





- هناك طريقة لزيادة المناعة يتم فيها الجمع بين تناول الفلفل الألوان مع كمية قليلة جدا من الفلفل الحار + أوراق الجرجير + الجزر + الطماطم + الخيار + الفاصوليا الحمراء + معلقة زيت زيتون كبيرة، ويضاف إليهم قطع من سمك التونة ثم تقوم بعصر ثمرتين ليمون عليهم جميعا وهذا تكون جمعت كل الفيتامينات والعناصر اللازمة لجهاز مناعة قوية.





- يمكن تناول معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مسالك الهواء في الجهاز التنفسي.





- تناول طبق سلطة يوميا يزيد من المناعة لما يحتويه الطبق من خضراوت على كل لون بها كافة الفيتامينات التي تساهم بشكل كبير في رفع المناعة لدى الإنسان.





- لتجنب الحوادث يجب القيادة بهدوء، وترك مسافة أمان بين السيارات والتأكد من سلامة مساحات السيارات، بجانب القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة لأن معها تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، ويجب اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة.



