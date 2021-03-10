Advertisements

الحكومة توافق على تخفيض غرامات زراعة الأرز بنسب محددة طبقاً لأسبقية السداد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مقترح تم تقديمه بشأن ‏تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة ‏الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، ‏وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.‏

ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في ‏حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 172021 ‏وحتى 3092021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة30% من قيمتها في حالة سدادها ‏خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.‏
 
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين ‏الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، كما يأتي في إطار ما تم طرحه من ‏مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري ‏والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.‏

أخبار تهمك

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من جيرارد على خلافة كلوب في ليفربول

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 19 ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ 18 دقيقة

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

05:15 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين