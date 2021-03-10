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نيابة عن شعب المحافظة.. محافظ الأقصر يهنأ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أرسل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذکری لیله الإسراء والمعراج.

وقال محافظ الأقصر في برقيته، "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصاله عن نفسي وبالانابة عن أهالي محافظة الأقصر وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطیب الامانی بمناسبة إحتفال مصر والعالم الإسلامي بذکری لیله الإسراء والمعراج.

كما أرسل محافظ الاقصر برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،ومعالى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

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