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محافظ الإسكندرية: 70% من كورنيش البحر به مخالفات تحجب الرؤية
الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:21 م
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة شهدت عدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل محور المحمودية بتكلفة 6 مليارات جنيه، وبشائر الخير لتوفير 15 ألف وحدة سكنية جديدة، يتم نقل إليها الأهالى بالعشوائيات وحل أزمة انهيار العقارات وجارٍ تنفيذ مشروع مترو أبو قير الذى ظل يراود أهالى الإسكندرية 30 عاما.
وأضاف خلال كلمته اليوم الإربعاء خلال مؤتمر"مصر تتغير" المقام في مكتبة الإسكندرية أن مشكلة البناء المخالف أهم المشكلات التى شهدتها المحافظة منذ اندلاع أحداث 25 يناير، حيث بلغ حجم المخالفات 134 ألف قرار إزالة تم تنفيذ 4 آلاف قرار فقط.
وأضاف المحافظ، أن 70% من كورنيش الإسكندرية به مخالفات لا تسمح برؤية البحر بطول 17 كيلو متر، وأن الفترة القادمة سوف يتم إزالة كافة المخالفات على الكورنيش والقضاء على تلك المافيا التى استمرت مسيطرة على الكورنيش سنوات.
وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف بين المحافظة والمستأجرين، ولكن سيتم وضع شروط جديدة بقيمة إيجارات سنوية للشواطئ بما يستحق سعرها الحقيقى بعيدا عن مافيا المزادات.
وأوضح أنه تم تخصيص شاطئ بالمندرة مجانى به جزء لذوى الاحتياجات الخاصة قائلا: كل شاطئ لا يأتى بقيمته الحقيقية من الإيجار سيتم تخصيصة بالمجان.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "مصر تتغير" الذى تقيمه مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، وتناول المؤتمر مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة فى المجتمع، فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية.
وأضاف خلال كلمته اليوم الإربعاء خلال مؤتمر"مصر تتغير" المقام في مكتبة الإسكندرية أن مشكلة البناء المخالف أهم المشكلات التى شهدتها المحافظة منذ اندلاع أحداث 25 يناير، حيث بلغ حجم المخالفات 134 ألف قرار إزالة تم تنفيذ 4 آلاف قرار فقط.
وأضاف المحافظ، أن 70% من كورنيش الإسكندرية به مخالفات لا تسمح برؤية البحر بطول 17 كيلو متر، وأن الفترة القادمة سوف يتم إزالة كافة المخالفات على الكورنيش والقضاء على تلك المافيا التى استمرت مسيطرة على الكورنيش سنوات.
وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف بين المحافظة والمستأجرين، ولكن سيتم وضع شروط جديدة بقيمة إيجارات سنوية للشواطئ بما يستحق سعرها الحقيقى بعيدا عن مافيا المزادات.
وأوضح أنه تم تخصيص شاطئ بالمندرة مجانى به جزء لذوى الاحتياجات الخاصة قائلا: كل شاطئ لا يأتى بقيمته الحقيقية من الإيجار سيتم تخصيصة بالمجان.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "مصر تتغير" الذى تقيمه مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، وتناول المؤتمر مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة فى المجتمع، فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية.
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