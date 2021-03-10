محافظ الإسكندرية: 70% من كورنيش البحر به مخالفات تحجب الرؤية



وأوضح أنه تم تخصيص شاطئ بالمندرة مجانى به جزء لذوى الاحتياجات الخاصة قائلا: كل شاطئ لا يأتى بقيمته الحقيقية من الإيجار سيتم تخصيصة بالمجان.



جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "مصر تتغير" الذى تقيمه مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، وتناول المؤتمر مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة فى المجتمع، فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية.



وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف بين المحافظة والمستأجرين، ولكن سيتم وضع شروط جديدة بقيمة إيجارات سنوية للشواطئ بما يستحق سعرها الحقيقى بعيدا عن مافيا المزادات.