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روحاني لجونسون: واشنطن لم تقدم على أي خطوة عملية للعودة إلى الاتفاق النووي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني هاتفيا، اليوم الأربعاء، الملف النووي لبلاده مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

 

وأكد روحاني لجونسون أن الولايات المتحدة "تزعم أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية".

 

وأضاف أنه أنه لا خيار أمام واشنطن سوى رفع العقوبات والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي، لافتا إلى أن "سياسة إيران قائمة على العمل مقابل العمل".

 

كما شدد الرئيس الإيراني على أن "عدم التزام الطرف الأوروبي بتعهداته أفقد ثقة الإيرانيين بأوروبا وضيّق الأجواء الدبلوماسية معها".

 

وتابع أن "الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق النووي بالتفاوض لتعود إليه بالتفاوض".

 

ورحب روحاني بسحب الدول الأوروبية مشروع قرار ضد بلاده في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وفي حديثه عن دور إيران في المنطقة، قال روحاني "لا يمكن إنكار نفوذ إيران الإقليمي، وطهران مستعدة لحل أزمات المنطقة بالتعاون الإقليمي وتعزيز دور الأمم المتحدة".

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