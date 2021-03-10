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مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث عمر إبراهيم الربدي الإعلامي الرياضي السعودي، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي.

تصريحات عمر الربدي بشأن مفاوضات الزمالك مع باتريس كارتيرون

وأوضح الربدي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مباراة التعاون مع أبها، مساء الأربعاء، ستكون الأخيرة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكمل الإعلامي الرياضي أن إدارة التعاون اتفقت مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق السعودي، على الرحيل بالتراضي، بعد مباراة أبها.

وأتم الربدي أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سيعود إلى نادي الزمالك من جديد، بعد الرحيل عن التعاون دون أن يدفع مسؤولي القلعة البيضاء قيمة الشرط الجزائي.

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كارتيرون باتشيكو الزمالك التعاون

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