ضبط مصنع لتصنيع الحلويات الجافة بدون سجل صناعي

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بٱنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



جاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة اشكال الغش التجارى.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية مصنعا للحلوى الجافه يقوم بتصنيع اللبان لايوجد له سجلا صناعيا ويقوم بالتدوين على المنتج النهائي عنوان غير حقيقي ليس له علاقه بعنوان المصنع مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس وتم تحرير المحاضر اللازمة للواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وقرر محافظ الدقهلية احالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها.



جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التى تم تنفيذها بالتعاون مع حماية المستهلك.





واوضح وكيل الوزارة ان المضبوطات شملت 50 كرتونة من حبات الكرسبي مغطاة بالشيكولاتة بداخل كل كرتونة 12 علبة داخل كل علبه 48 قطعة بإجمالي عدد 28800 قطعة.

وكذا 50 كرتونة من لبان بج بج بداخل كل كرتونة 12 علبة بداخل كل علبة 100 قطعة بإجمالي 60000 قطعة و25 شيكارة لبان مغلف زنة الشيكارة 10 كيلو جرام بإجمالي 250 كيلو جرام لبان مغلف و15 شيكارة من حبات كرسبي مغطاة بالشيكولاتة زنة الشيكارة 10كجم بإجمالي وزن 150 كجم و1000 كرتونة فارغة تستخدم في تعبئة المنتج النهائي للمصنع واضاف ان جميع ما تم ضبطه مدون عليها عنوان المنطقة الصناعية الثانية بقويسنا المنوفيه.



واكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين