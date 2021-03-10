عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

أعلن الجنوب فريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الإسماعيلي بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي









خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام"





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"









خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.



